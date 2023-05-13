В частности, российская 72-я отдельная мотострелковая бригада отошла от своих позиций на южном фланге возле города.

Британская разведка подтвердила отвоевание Силами обороны Украины не менее 1 километров территории возле Бахмута.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.

"В течение последних четырех дней, составные части 72-й отдельной мотострелковой бригады России, вероятно, в плохом состоянии отошли от своих позиций на южном фланге Бахмутской операции. Украинские силы отвоевали по меньшей мере километр территории", - отмечает разведка.

В этой связи сказано, что этот район играет определенное тактическое значение, поскольку это был российский плацдарм на западной стороне канала Северский Донец-Донбасс, который обозначает линию фронта через часть этого сектора.

Как отметили в разведке, 72-я отдельная мотострелковая бригада является частью Третьего армейского корпуса России, который подвергается обвинениям в отношении низкого морального духа и ограниченной боеспособности.

При этом, как отмечается в сообщении, развертывание этой бригады в таком требовательном и важном с оперативной точки зрения секторе подчеркивает серьезную нехватку надежных боевых подразделений.

ВСУ реализовали тактическое продвижение в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, за город Бахмут продолжаются непрерывные бои, российские захватчики продолжают идти в атаку на Бахмутском направлении.

В пятницу Минобороны РФ признало, что подразделения ВС РФ "перегруппировались" под Бахмутом и якобы заняли более выгодный рубеж. Речь шла как раз о Берховском водохранилище. Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин назвал эту "перегруппировку" настоящим бегством.

Позже Пригожин дополнил свое заявление, отметив, что на данный момент "разбегаются" подразделения Минобороны РФ с флангов его группировки вокруг Бахмута. Якобы только за вчерашний день оккупанты потеряли около 5 кв. км захваченной территории. В частности, по его словам, от россиян якобы полностью зачищена дорога Часовой Яр-Бахмут и ВСУ заняли все тактические высоты.

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