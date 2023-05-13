Бойцам бригады "Эдельвейс" удалось достичь значительного тактического продвижения за несколько дней.

Украинские воины за вчера-сегодня продвинулась в Бахмуте вглубь территорий врага на расстояние до 2 км и нанесли разрушительные удары противнику.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, комментируя ситуация в Бахмуте.

"За вчера украинским войскам удалось продвинуться вглубь врага от 250 метров до полутора километров вглубь. За сегодня нашим подразделениям на некоторых участках удалось пройти на глубину до трехсот метров и также постоянно наносить удары по врагу, чтобы уничтожать живую силу и технику", - сказал он.

Череватый сообщил, что за эти сутки враг 426 раз обстрелял наши позиции ствольной артиллерией и реактивной системой залпового огня, нанес 12 авиаударов.

При этом украинские воины уничтожили 127 оккупантов и 171 ранили. Также было уничтожено 3 танка, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 8 складов с боеприпасами.

Кроме того, начальник пресс-службы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба в эфире телемарафона сказал, что за последние дни его бригада на Бахмутском направлении провела ряд штурмовых действий и тем самым освободила значительный участок территорий.

"Освободили несколько километров и сейчас там закрепились. Враг не предпринимает никаких ответных действий, кроме артиллерийских и танковых обстрелов. Пытается сопротивляться, но сейчас у него все получается безуспешно", - сообщил Шкандыба.

Он также отметил, что последние дни зафиксировано около пяти случаев сдачи оккупантов в плен во время штурма.

Британская разведка подтвердила продвижение ВСУ в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, ранее британская разведка подтвердила, что Силам обороны Украины удалось отвоевать не менее 1 километров территории возле Бахмута.

За город Бахмут продолжаются непрерывные бои, российские захватчики продолжают идти в атаку на Бахмутском направлении.

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