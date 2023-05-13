Украинские воины за вчера-сегодня продвинулась в Бахмуте вглубь территорий врага на расстояние до 2 км и нанесли разрушительные удары противнику.
Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, комментируя ситуация в Бахмуте.
"За вчера украинским войскам удалось продвинуться вглубь врага от 250 метров до полутора километров вглубь. За сегодня нашим подразделениям на некоторых участках удалось пройти на глубину до трехсот метров и также постоянно наносить удары по врагу, чтобы уничтожать живую силу и технику", - сказал он.
Череватый сообщил, что за эти сутки враг 426 раз обстрелял наши позиции ствольной артиллерией и реактивной системой залпового огня, нанес 12 авиаударов.
При этом украинские воины уничтожили 127 оккупантов и 171 ранили. Также было уничтожено 3 танка, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 8 складов с боеприпасами.
Кроме того, начальник пресс-службы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба в эфире телемарафона сказал, что за последние дни его бригада на Бахмутском направлении провела ряд штурмовых действий и тем самым освободила значительный участок территорий.
"Освободили несколько километров и сейчас там закрепились. Враг не предпринимает никаких ответных действий, кроме артиллерийских и танковых обстрелов. Пытается сопротивляться, но сейчас у него все получается безуспешно", - сообщил Шкандыба.
Он также отметил, что последние дни зафиксировано около пяти случаев сдачи оккупантов в плен во время штурма.
Британская разведка подтвердила продвижение ВСУ в Бахмуте
Как сообщал УНИАН, ранее британская разведка подтвердила, что Силам обороны Украины удалось отвоевать не менее 1 километров территории возле Бахмута.
За город Бахмут продолжаются непрерывные бои, российские захватчики продолжают идти в атаку на Бахмутском направлении.