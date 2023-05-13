Российские оккупанты продолжили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях на фоне локальных контратак со стороны украинской стороны.
Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что на кадрах с геолокацией видно, что оккупанты продвинулись между улицами Маршала Толбухина и Ирины Левченко на северо-западе Бахмута.
По данным Института, "вагнеровцы" захватили 220 м территории в Бахмуте и атакуют три основных укрепрайона в северо-западном секторе города.
Кроме того, российские оккупанты продолжали наступательные операции вдоль линии Авдеевка-Донецк. В ISW отметили, что на кадрах с геолокацией видно, что российские войска незначительно продвинулись вперед в пределах 2 км к юго-востоку от Авдеевки.
Аналитики отметили, что пропагандистские военкоры распространяют данные о том, что, захватчики изменили направление ударов по Авдеевке с юго-запада на восток и пытаются наступать на Авдеевку из района Круткой Балки.
Также в ISW указали, что в последние сутки россияне не наносили никаких наземных ударов в западной части Донецкой области. "Российские силы обстреляли район Угледар (30 км к юго-западу от Донецка), но не наносили ударов по населенному пункту", - говорится в отчете.
Ситуация в Бахмуте
Обстановка в Бахмуте крайне напряженная. Российские оккупаны ни на минуту не ослабаляют удары по украинским позициям.
Сегодня британская разведка подтвердила отвоевание Силами обороны Украины не менее одного километра территории возле Бахмута.