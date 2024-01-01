У украинских бойцов есть свой план, как защищать город.

Предновогоднее обострение на Авдеевском направлении связано с тем, что президент России Владимир Путин хотел получить в подарок украинскую Авдеевку. Об этом сказал боец "Легиона Свободы" Максим Морозов в эфире телемарафона.

Он отметил, что обострение в направлении Авдеевки не связано с тактическими успехами врага или погодными условиями: "Мы видим, что снова эти "петушки" в Кремле, наверное, чуточку решили бухнуть все вместе, и главная там крыса стукнула лапкой по столу и сказала: "Мне Авдеевку к Новому году".

По его словам, это и привело к очередному обострению.

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"В очередной раз этой крысе подали не Авдеевку, а чупа-чупс, и они взяли его за щеку", - добавил боец "Легиона Свободы".

Морозов рассказал, что на Авдеевском направлении, где происходит обострение, как и на любом участке фронта, ощущается постоянный снарядный голод, потому что каждый боец хочет больше снарядов и дронов, в том числе ударных, а также разведывательных Mavic.

"На одном участке фронта 30 дронов-камикадзе может быть до обеда использовано", - добавил он.

По его словам, все зависит от штурмовых действий врага, а они значительно увеличились особенно перед Новым годом. И это были пехотные штурмы.

Морозов рассказал, что враг хочет обойти Авдеевку с севера и юга:

"Если на юге сейчас ситуация достаточно тяжелая, но не критическая, то на северном направлении, там где Степное, враг предпринимает попытки окружить северную "клешню", так называемую, в два этапа: первое - через Степное перерезать логистические направления в Авдеевку, а второе - увеличение этой "клешни" через пгт Очеретяное".

При этом Морозов добавил, что у Сил обороны есть свой план, как защищать Авдеевку.

Как сообщил УНИАН, по данным Генерального штаба в течение минувших суток на фронте произошло 55 боевых столкновений. Горячее всего было на Авдеевском и Херсонском направлениях

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах степного, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку Первомайского, Невельского.

На Херсонском направлении силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

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