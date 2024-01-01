ВСУ продолжают расширять плацдарм на Херсонском направлении.

В течение суток на фронте произошло 55 боевых столкновений. Горячее всего было на Авдеевском и Херсонском направлениях.

Как говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, на Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

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На Лиманском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе Макеевки Луганской области. А на Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Степового, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку Первомайского, Невельского.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать захватчиков в районе Новомихайловки Донецкой области, где отражено 4 атаки. А на Шахтерском направлении Силы обороны отбили атаку противника возле Урожайного.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 5 вражеских атак вблизи Работино и южнее Новодаровки.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

Война в Украине: новости

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в новогодний вечер опубликовал видеообращение. Главнокомандующий называл 2023-й еще одним сверхсложным годом борьбы за свободу, годом, когда Украина выстояла благодаря украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам, благодаря каждому из них.

"2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается", - сказал Залужный.

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