ППО работала в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

Российские оккупанты продолжают свой террор не только регулярными артиллерийскими обстрелами вдоль линии соприкосновения, но и используя для атак на прифронтовые территории дроны различного типа: от FPV до барражирующих снарядов.

"Дроновая атака, которая началась в нашей операционной зоне еще за несколько минут до полуночи не завершена, продолжается боевая работа, дроны барражируют по разным регионам и уже отработано большинство по ним, но итоги подведем, когда завершим боевую работу", - рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, ПВО работала в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Направляя БПЛА с юга, противник пытается максимально использовать временно оккупированные территории для того, чтобы по пути следования цели не были уничтожены.

Видео дня

"Но там, где они попадают в зону нашего поражения, ведется результативная боевая работа", - подчеркнула пресс-секретарь.

Кроме того оккупанты не прекращают и штурмовые действия. Враг продолжает давить на плацдарм в районе Крынок, где проведено два штурма, и продолжает штурмовать позиции на Запорожском направлении. Украинские защитники отбили 10 штурмов.

"В нашей зоне ответственности там, где обустроен плацдарм, позиции остаются за нами. Мы продолжаем отражать штурмы и если в позапрошлые сутки враг ни разу не смог собрать силы на этом направлении, то в эти боевые сутки они дважды штурмовали наши позиции, нам удалось их отбить и продолжаем закрепление на этом участке", - подытожила Гуменюк.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 22 марта, на фронте между украинскими войсками и россиянами произошло 69 боевых столкновений.

По состоянию на сегодняшнее утро потери России в войне выросли до 435 760 человек.

"Минусовано" еще одного майора - Александра Нюдикова, кучу старших лейтенантов и заместителя командира роты по военно-политической работе Андрея Иванова, звание которого неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: