Враг запустил 34 ударных дрона по Украине.

В ночь на 23 марта российские оккупанты обстреляли Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 (по Донецкой области), а также устроили массированную дроновую атаку.

Как сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, враг запустил 34 ударных БпЛА типа "Shahed". Районы пусков - Курская область РФ и мыс Чауда оккупированного Крыма.

К защите украинцев привлекли мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные подразделения и авиацию. Они уничтожили 31 "шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

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"Этой ночью враг продолжил дроновый террор юго-восточных регионов. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась более 7 часов", - добавили в Силах обороны юга Украины.

Отмечается, что дроны типа "Shahed-131/136", направленные с юга, маневрировали по нескольким областям и пытались обойти средства ПВО.

В указанной операционной зоне удалось результативно отработать по 12 барражирующих снарядов: по 4 на Днепропетровщине и Запорожье, 3 - на Херсонщине, 1 - на Николаевщине.

"К сожалению, на Днепропетровщине и в Запорожье есть повреждения энергетических объектов. Информации о пострадавших не поступало. Последствия атаки уточняются, но понятно, что энергетическая инфраструктура остается среди приоритетных целей врага", - отмечают в ВСУ.

Атаки дронов по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта сообщил, что российские войска применили против Украины только с начала марта 130 ракет различных типов, более 320 "шахедов" и почти 900 управляемых авиабомб.

Однако уже 22 марта россияне нанесли массированную атаку. Как рассказали Воздушные силы ВСУ, было зафиксировано 151 воздушную цель: наши защитники уничтожили 55 "Шахедов" и 37 крылатых ракет.

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