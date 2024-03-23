Самые тяжелые бои велись на Новопавловском направлении.

За прошедшие сутки, 22 марта, на фронте между украинскими войсками и россиянами произошло 69 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении оккупанты, при поддержке авиации, совершили 3 безуспешных штурма позиций ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении бои велись в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное в Донецкой области. Там враг при поддержке авиации совершил 7 атак, но успеха не имел. На Бахмутском направлении сдержали 5 атак в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка и Клищеевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении, Силы обороны отбили 10 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское. Новопавловский продолжает оставаться самым горячим направлением. За сутки противник при поддержке авиации, 28 раз пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное.

На Ореховском направлении россияне 10 раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское, южнее Новодаровки Донецкой области и у Роботино в Запорожье. Неспокойно было на плацдарме ВСУ на левобережье Херсонской области. Там противник совершил 2 штурма.

Авиационные и ракетные удары

Украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков. При этом ракетные подразделения поразили 2 района сосредоточения личного состава, 1 средство противовоздушной обороны и 4 важных объекта врага.

В то же время захватчики нанесли 88 ракетных и 143 авиационных удара, осуществили 92 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, а также атаковали Украину "шахедами".

В течение суток авиационным ударам подверглись населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Под артиллерийским огнем были около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Война в Украине - последние новости

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что Украина должна принять решение об отводе ВСУ из-под Вербового, только по такой логике можно будет выровнять линию фронта и выйти из низины в этом районе Запорожского направления.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк рассказал, когда Силы обороны перехватят инициативу на фронте.

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