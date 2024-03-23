РФ потеряла, в частности, пять старлеев, поделился украинский "Штирлиц".

Потери России в Украине на сегодняшний день среди офицерского состава подскочили, в частности, "минусован" еще один майор - Александр Нюдиков, куча старших лейтенантов и заместитель командира роты по военно-политической работе Андрей Иванов, звание которого неизвестно.

Ликвидированы пять старлеев - Михаил Избакиев, Дмитрий Кара, Вадим Шаповалов, Андрей Топорков и Дмитрий Волковский, поделился в Telegram "Штирлиц" из Вооруженных сил Украины - офицер Анатолий Штефан.

По данным защитника украинского государства, российским "грузом 200" (так называют уничтоженных военных) стали также младший лейтенант Владислав Крючков и лейтенант Иван Егунов.

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Сегодня - 23 марта, 759 день с начала полномасштабного вторжения России на украинскую землю. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что 22 числа на фронте между нашими воинами и российскими захватчиками произошло 69 боевых столкновений. В частности, "горячо" было на Авдеевском и Ореховском направлении.

Наши воины дают достойный отпор противнику. РФ несет огромные потери в живой силе и технике. Общие потери РФ на 23 марта 2024 года в живой силе составляют приблизительно 435 760 оккупантов. Кроме того, уничтожено, в частности, 6 852 вражеских танка.

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