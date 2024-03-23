Было уничтожено 12 танков, 19 ББМ и десятки единиц другой техники.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 22 марта, обезвредили 1050 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, потери России в войне выросли до 435 760 человек.

Кроме того, было уничтожено много военной техники оккупационной армии, в частности:

Видео дня

танков - 6852 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 13130 (+19) ед,

артиллерийских систем - 10811 (+36) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8463 (+75),

крылатые ракеты - 1992 (+39),

автомобильной техники и автоцистерн - 14344 (+57) ед,

специальная техника - 1768 (+19)

Также россияне потеряли 1018 РСЗО, 723 средства ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, одну подводную лодку, 26 кораблей и катеров.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 22 марта, на фронте между украинскими войсками и россиянами произошло 69 боевых столкновений. Самые тяжелые бои велись на Новопавловском направлении.

Украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков. При этом ракетные подразделения поразили 2 района сосредоточения личного состава, 1 средство противовоздушной обороны и 4 важных объекта врага.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что ротация личного состава является одним из приоритетов для армии сейчас. Некоторые воинские части участвуют в отражении вооруженной агрессии Российской Федерации с первых дней полномасштабного вторжения.

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