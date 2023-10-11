Также российская армия не смогла обеспечить проведение надлежащей ротации и реабилитацию после боевых действий.

Боеспособность российских военных на войне против Украины низкая из-за кризиса психического здоровья, связанного с отсутствием ухода за ментальным здоровьем солдат и их пригодностью к боевым действиям. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

"Российские военные сталкиваются с кризисом психического здоровья. в декабре 2022 года российские психологи установили, что около 100 тыс военного персонала страдали от посттравматического стрессового расстройства", - говорится в сообщении.

В то же время, эта цифра сейчас почти наверняка выше, поскольку российская армия не смогла обеспечить проведение надлежащей ротации и реабилитацию после боевых действий.

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Также дополнительные признаки указывают, что врачи в России отправляют на фронт военный персонал, который является непригодным к боевым действиям. Так, в 2023 году было больше апелляционных исков против российских военно-медицинских комиссий, чем в 2022 году. Во многих случаях эти иски были отклонены или оставлены без внимания.

"С недостатком ухода за ментальным здоровьем солдат и пригодностью к боевым действиям, боевая эффективность России и в дальнейшем остается на неоптимальном уровне", - подчеркивает разведка.

Амия РФ потеряла половину своей боеспособности в Украине

Как сообщал УНИАН, в июле 2023 года командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что российская армия потеряла половину своей боеспособности в Украине. В частности, оккупанты больше не могут проводить наступательных операций.

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