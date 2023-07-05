У оккупантов нет сил для наступательных операций.

Российская армия потеряла половину своей боеспособности в Украине. Оккупанты больше не могут проводить наступательных операций.

Об этом заявил командующий вооруженных Сил Великобритании адмирал Тони Радакин, передает Financial Times.

"Россия сейчас настолько слаба, что у нее нет сил для (собственного - УНИАН) контрнаступления...Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год. Она потеряла 2500 танков и в лучшем случае может производить 200 танков в год", – отметил Радакин.

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Адмирал не соглашается, что контрнаступление Украины продвигается медленно. По его убеждению, Украина работает над истощением врага.

"Вопрос в том, как взять линию фронта длиной более тысячи километров и превратить ее в большую проблему для России, чем для Украины? Вот почему вы видите, как Украина пытается действовать на разных направлениях и делает обманные маневры", – сказал Радакин.

Контрнаступление ВСУ - последние новости с фронта

Институт изучения войны сообщил, что во время контрнаступления ВСУ сосредотачиваются на создании асимметричного вектора истощения, который сохраняет жизнь военных за счет более медленных темпов освобождения территорий, в то же время постепенно истощаются живая сила и техника РФ.

В результате наступательных действий Силы обороны имеют успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. Воины закрепляются на достигнутых рубежах.

Несмотря на разговоры о "медлительности контрнаступления", аналитики утверждают, что темпы, которыми сейчас идет контрнаступление Украины, не указывают на тупиковость ситуации.

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