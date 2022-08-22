Он предполагает, что тех гражданских лиц, кто в Мариуполе якобы пропал без вести, на самом деле уже нет среди живых.

Освобожденный из плена боец отдельного отряда специального назначения "Азов" Владислав Жаворонок (позывной "Википедия") рассказал, что российские оккупанты в Мариуполе "сжигали мирное население целыми кварталами".

Об этом он сказал во время пресс-конференции защитников "Азовстали", которые вернулись на подконтрольную Украине территорию в результате обмена военнопленными.

Отвечая на вопрос относительно увиденного ими в Мариуполе, Жаворонок отметил: "Я видел, как противник жег гражданское население, людей. Не семьями, не квартирами, даже не домами, а кварталами. На моих глазах это были артиллерийские обстрелы, в результате которых выгорали дома целыми кварталами".

Он заметил, что дома сжигались вместе с гражданским населением.

"В Мариуполе погибших - десятки тысяч. Представьте себе количество этого гражданского населения", - подчеркнул боец.

Таким образом, добавил Жаворонок, у всех мариупольцев "есть определенное количество своих соседей, друзей из других районов, которые либо погибли 100%-во, и они это знают, либо они пропали без вести".

"И если посмотреть на фото, что случилось с городом, и как я уже сказал, люди сгорали со своими квартирами, вместе со своими домами, с соседями, все вместе, - все эти люди пропали без вести фактически. К тому же, вспомните, что Российская Федерация привозила в Мариуполь эти передвижные крематории. Поэтому, понимаете, те, кто пропали без вести в Мариуполе, - они погибли. Это факт", - сказал боец.

Он отметил, что проверить какое-то конкретное лицо невозможно, но "в целом, все, кто пропали без вести, - это погибшее гражданское население".

В свою очередь боец ООСН "Азов" Денис Чепурко (позывной "Манго") рассказал, что видел, как танки оккупантов расстреливали дома, где были гражданские люди.

"Был свидетелем, как перебегала семья, и российские военные дали очередь из пулемета, и ребенку прострелили ногу", - отметил он.

Также боец Дмитрий Усиченко (позывной "Вишня") отметил, что в Мариуполе "тысячи были, сотни на улицах лежали мертвыми".

Как сообщал УНИАН, 4 июня Андрющенко сообщил, что оккупанты сносят разрушенные дома во временно оккупированном Мариуполе без разбора завалов. Как отметил советник мэра, данные о новых тела погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку.

Местные власти оценивает количество погибших в Мариуполе в не менее 22 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Мариуполе погибли десятки тысяч людей и россияне хотят сделать его "показательно уничтоженным городом".

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