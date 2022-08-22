Освобожденный из плена боец отдельного отряда специального назначения "Азов" Владислав Жаворонок (позывной "Википедия") рассказал, что российские оккупанты в Мариуполе "сжигали мирное население целыми кварталами".
Об этом он сказал во время пресс-конференции защитников "Азовстали", которые вернулись на подконтрольную Украине территорию в результате обмена военнопленными.
Отвечая на вопрос относительно увиденного ими в Мариуполе, Жаворонок отметил: "Я видел, как противник жег гражданское население, людей. Не семьями, не квартирами, даже не домами, а кварталами. На моих глазах это были артиллерийские обстрелы, в результате которых выгорали дома целыми кварталами".
Он заметил, что дома сжигались вместе с гражданским населением.
"В Мариуполе погибших - десятки тысяч. Представьте себе количество этого гражданского населения", - подчеркнул боец.
Таким образом, добавил Жаворонок, у всех мариупольцев "есть определенное количество своих соседей, друзей из других районов, которые либо погибли 100%-во, и они это знают, либо они пропали без вести".
"И если посмотреть на фото, что случилось с городом, и как я уже сказал, люди сгорали со своими квартирами, вместе со своими домами, с соседями, все вместе, - все эти люди пропали без вести фактически. К тому же, вспомните, что Российская Федерация привозила в Мариуполь эти передвижные крематории. Поэтому, понимаете, те, кто пропали без вести в Мариуполе, - они погибли. Это факт", - сказал боец.
Он отметил, что проверить какое-то конкретное лицо невозможно, но "в целом, все, кто пропали без вести, - это погибшее гражданское население".
В свою очередь боец ООСН "Азов" Денис Чепурко (позывной "Манго") рассказал, что видел, как танки оккупантов расстреливали дома, где были гражданские люди.
"Был свидетелем, как перебегала семья, и российские военные дали очередь из пулемета, и ребенку прострелили ногу", - отметил он.
Также боец Дмитрий Усиченко (позывной "Вишня") отметил, что в Мариуполе "тысячи были, сотни на улицах лежали мертвыми".
Как сообщал УНИАН, 4 июня Андрющенко сообщил, что оккупанты сносят разрушенные дома во временно оккупированном Мариуполе без разбора завалов. Как отметил советник мэра, данные о новых тела погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку.
Местные власти оценивает количество погибших в Мариуполе в не менее 22 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Мариуполе погибли десятки тысяч людей и россияне хотят сделать его "показательно уничтоженным городом".