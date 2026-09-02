Вышел трейлер криминального сериала 'Убить Джеки' с Кэтрин Зета-Джонс (видео)

Премьера сериала запланирована на 2 октября 2026 года.

Стриминговый сервис Prime Video показал трейлер британского криминального сериала "Убить Джеки" (Kill Jackie).

Сюжет сериала основан на романе британского писателя Ника Харкавея "Цена, которую ты платишь", изданном им в 2018 году под псевдонимом Айдан Труэн.

В центре сюжета – состоятельная арт-дилер с тайным прошлым Джеки Прайс, которая становится мишенью смертоносного отряда киллеров, известного как "Семь демонов". Но вместо того, чтобы сбежать, она использует свои связи в даркнете и жестокую изобретательность, чтобы выслеживать убийц одного за другим.

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Главную роль в сериале исполняет валлийская актриса Кэтрин Зета-Джонс ("Маска Зорро", "Чикаго", "Двенадцать друзей Оушена", "Терминал", "Рок на века", сериал "Уэнздей").

Также в проекте задействованы Дэниел Ингс (сериалы "Корона", "Черное зеркало", "Джентльмены", "Рыцарь семи королевств"), Рафф Лоу ("Афера Оливера Твиста", "Наследник", сериал "Повелители воздуха"), Рон Перлман ("Чужой 4: Воскрешение", "Блэйд II", "Хеллбой: Герой из ада", "Драйв", сериалы "Сыны анархии", "Фоллаут", "Мыс страха") и другие.

Премьера сериала запланирована на 2 октября 2026 года. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

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