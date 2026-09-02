Вышел трейлер криминального сериала 'Убить Джеки' с Кэтрин Зета-Джонс (видео)

Стриминговый сервис Prime Video показал трейлер британского криминального сериала "Убить Джеки" (Kill Jackie).
Сюжет сериала основан на романе британского писателя Ника Харкавея "Цена, которую ты платишь", изданном им в 2018 году под псевдонимом Айдан Труэн.
В центре сюжета – состоятельная арт-дилер с тайным прошлым Джеки Прайс, которая становится мишенью смертоносного отряда киллеров, известного как "Семь демонов". Но вместо того, чтобы сбежать, она использует свои связи в даркнете и жестокую изобретательность, чтобы выслеживать убийц одного за другим.
Главную роль в сериале исполняет валлийская актриса Кэтрин Зета-Джонс ("Маска Зорро", "Чикаго", "Двенадцать друзей Оушена", "Терминал", "Рок на века", сериал "Уэнздей").
Также в проекте задействованы Дэниел Ингс (сериалы "Корона", "Черное зеркало", "Джентльмены", "Рыцарь семи королевств"), Рафф Лоу ("Афера Оливера Твиста", "Наследник", сериал "Повелители воздуха"), Рон Перлман ("Чужой 4: Воскрешение", "Блэйд II", "Хеллбой: Герой из ада", "Драйв", сериалы "Сыны анархии", "Фоллаут", "Мыс страха") и другие.
Премьера сериала запланирована на 2 октября 2026 года. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.