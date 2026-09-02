У РФ новая тактика воздушного террора, а средств противодействия мало, - Флэш

Украине не хватает средств противодействия реактивным "Шахедам", баллистическим ракетам и крылатым мини-ракетам.

Российские оккупанты перешли к новой тактике воздушного террора против Украины, при которой атаки фактически ведутся круглосуточно. При этом уже привычные методы противодействия не всегда эффективны. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал советник президента Сергей Бескрестнов (Флэш).

"Россия атакует днём – это дополнительный фактор террора, давление на население, бизнес. Атаки мешают работать. Город не может функционировать, когда постоянно звучит тревога. Это сознательный шаг. К сожалению, так будет и дальше, потому что враг видит результат, отслеживает СМИ, соцсети, у них работают OSINT-аналитики, которые понимают, что это больно для нас, поэтому будут продолжать", – говорит эксперт.

Бескрестнов констатировал, что враг теперь делает ставку на реактивные "Шахеды", поскольку Украина сбивала до 98% обычных. По мнению эксперта, в перспективе россияне смогут выпускать 35 000 – 40 000 реактивных "Шахедов" в год, то есть около 3000 в месяц.

Видео дня

По его словам, в настоящее время Украина тестирует новые модели дронов-перехватчиков, чтобы противодействовать реактивным "Шахедам", поскольку сбить их с земли зенитной артиллерией практически невозможно.

"У нас есть четыре решения, министр обороны Евгений Хмара анонсировал их, но они находятся на заключительной стадии тестирования и апробации на фронте. Пока рано говорить, что у нас налажено их серийное производство. Меня часто спрашивают, сколько времени ещё потребуется, но я не могу ответить, потому что для противника эта информация тоже является конфиденциальной", – сказал Бескрестнов.

Ракетные угрозы

По словам Флэша, на данный момент самым большим вызовом для Украины все же являются не реактивные "Шахеды", а российские баллистические ракеты. Он отметил, что Россия способна производить больше баллистических ракет, чем западные партнеры могут передать Украине ракет-перехватчиков.

"Украина работает над собственными средствами противодействия баллистическим ракетам, но это более сложная задача, чем создать обычный перехватчик", – говорит Флэш.

Однако на этом проблемы Украины не исчерпываются. По словам советника президента, Россия также активно разрабатывает малые крылатые ракеты, подобные "Бандеролям". Они не только дешевы, но и могут запускаться с дронов.

По словам Бескрестнова, такие ракеты представляют даже большую угрозу, чем реактивные "Шахеды".

"Они обладают более высокой скоростью, не требуют онлайн-управления, способны маневрировать и лететь на низких высотах, что создаст новые проблемы для украинской ПВО. У них ещё большая скорость – 500–650 км/ч. Мы уже видели, как эти "Бандероли" атаковали Одессу. Россияне заказали их на следующий год в очень большом количестве", – отметил он.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, россияне систематически применяют комбинированные ракетно-дроновые удары, пытаясь превратить крупные украинские города в "мертвые". По словам офицера Дениса Ярославского, в планах врага – удары по мостам через Днепр, чтобы отрезать левый берег от правого, а также атаки на очистные сооружения для усложнения жизни гражданского населения.

Также мы рассказывали, что бороться с реактивными дронами "Герань" сложнее, чем с крылатыми ракетами, ведь они вдвое меньше Х-101 и применяются массово. По словам экспертов, Украина успешно противостоит крылатым ракетам, но натиск дронов создает новые вызовы для обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: