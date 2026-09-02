США ведут переговоры с Украиной о лицензиях на производство ракет для Patriot, - Рубио

Однако Рубио не считает, что передача лицензий Украине поможет решить одну из главных проблем, с которой сталкивается страна.

США ведут с Украиной переговоры о предоставлении лицензий на производство ракет для ЗРК Patriot. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в эфире The Brian Kilmeade Show.

"Это как раз сейчас обсуждается. И, как я уже говорил, это не быстрое решение. Наращивание производства требует нескольких лет на строительство заводов, даже при наличии лицензии. Это высокотехнологичное оружие. Этот вопрос обсуждается и может быть реализован, но он действительно не решит ту краткосрочную проблему, на которую они указывают", - рассказал Рубио.

Госсекретарь США также ответил на вопрос, не отказывается ли Вашингтон от предложения Украины о помощи американским партнерам своими беспилотными технологиями.

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"Если есть соглашение, которое имеет смысл для США, – я думаю, мы идем на такие сделки, обсуждаем их, и все они находятся в работе. Пока у меня нет никаких заявлений на этот счет, но мы всегда ищем способы усилить нашу собственную оборону, и если у кого-то есть возможность вступить с нами в партнерство и создать нечто подобное, мы, безусловно, будем к этому открыты. Но, опять же, это долгосрочные проекты – это не то, что появится немедленно", - ответил он.

Поставки ракет для Patriot Украине продолжаются

Ранее глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов подтвердил, что поставки ракет для ЗРК Patriot Украине продолжаются. Однако, по его словам, в 2026 году Украина получит меньше ракет, чем в 2025 году.

Буданов отметил, что он не будет называть цифры, так как не хочет давать преимущество врагу или вести себя некорректно по отношению к партнерам.

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