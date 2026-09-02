HBO показал первый трейлер сериала о 'Гарри Поттере': видео о дата премьеры

Премьера оригинального сериала состоится уже в это Рождество.

Американский телеканал и стриминговый сервис показал первый официальный и полный трейлер нового сериала "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Philosopher's Stone).

"Добро пожаловать в новый год в Хогвартсе!" - говорится в описании к ролику.

Отмечается, что премьера оригинального сериала состоится уже в это Рождество 25 декабря на HBO Max

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Сериал о "Гарри Поттере": что важно знать

Новый сериал HBO о "Гарри Поттере" станет новой экранизацией книг Джоан Роулинг и не будет продолжением оригинальной киносаги. Первый сезон ("Гарри Поттер и философский камень") расскажет о первом годе Гарри в Хогвартсе и получит восемь эпизодов - значительно больше экранного времени, чем было у фильма 2001 года. Благодаря этому создатели смогут включить в сюжет сцены и детали, которые раньше остались за кадром.

Главные роли исполнят молодые актеры Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стоут, которые сыграют Гарри, Гермиону и Рона соответственно. Среди взрослых актеров - Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссьеду в образе Северуса Снейпа и Ник Фрост в роли Хагрида. К проекту также вернулся Уорвик Дэвис, который вновь сыграет профессора Флитвика после участия в оригинальных фильмах.

Первые материалы уже показали, что сериал будет заметно ближе к книге. В трейлерах появились знакомые сцены с распределением по факультетам, матчами по квиддичу, зеркалом Еиналеж и троллем в подземельях, а также эпизоды, которых не было в фильме. Создатели обещают более подробный взгляд на жизнь Гарри у Дурслей и учебу в Хогвартсе. Сериал снимают на студии Warner Bros. в Ливсдене, где ранее создавались фильмы франшизы.

При этом еще до премьеры проект оказался в центре скандалов, в частности, связанных с кастингом. Особенно громкой стала история вокруг британского актера ганского происхождения Паапа Эссьеду, которому досталась роль Северуса Снейпа.

Премьера "Гарри Поттера и философского камня" запланирована на 25 декабря 2026 года. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, а второй, основанный на книге "Гарри Поттер и Тайная комната", уже находится в разработке. В перспективе HBO планирует экранизировать всю книжную серию: проект рассчитан на семь сезонов - по одному на каждую из семи книг о Гарри Поттере.

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