В США советуют Путину 'держаться подальше' после заявления о поддержке Ирана

В США заявляют, что самый быстрый путь к прекращению войны в Иране заключается в том, чтобы сделать невозможным оказание Тегерану какой-либо внешней поддержки.

Соединенные Штаты Америки намерены пресекать любую внешнюю поддержку иранского режима с помощью санкций. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире телеканала Fox News.

В частности, его спросили, каково его послание россиянам после заявления президента РФ Владимира Путина о намерении помочь Ирану.

"Послушайте, мое послание всем таково: держитесь подальше! Мы все хотим, чтобы этот конфликт прекратился. И самый быстрый способ положить конец конфликту - чтобы никто не оказывал никакой поддержки этому режиму. Мы собираемся разрывать все связи, которые у них есть с внешним миром", - подчеркнул Бессент.

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В связи с этим, как сообщил министр финансов США, на прошлой неделе были введены санкции против филиала египетского банка в Дубае, через который с 2025 года иранскому режиму было предоставлено более 1,8 млрд долларов.

Как уверяет Бессент, США намерены систематически все проверить и устранить любую недобросовестную сторону.

Отдельно министр финансов США подчеркивает, что против Тегерана применяются такие санкции, которые "перекроют дыхание" иранскому режиму.

Россия и Иран - что известно

По данным издания The Financial Times, Россия с 2023 года тайно помогает Ирану создавать новый тип сверхзвуковых крылатых ракет, которые потенциально могут представлять угрозу для американских авианосцев и других кораблей на Ближнем Востоке.

Также журналисты отмечают, что Москва пытается оказывать Тегерану необходимую помощь в сложный период войны с США, в частности поставлять нужные товары, однако не уточнили, о какой именно помощи идет речь.

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