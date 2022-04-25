Глава области отмечает, что в поселке нечего было захватывать, кроме "выжженной земли".

Российские захватчики заняли поселок Новотошковское Луганской области, который до этого они полностью уничтожили с помощью авиаударов.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

"Захватывать там было нечего. Русские войска взяли выжженную землю Новотошковского. После длительного уничтожения налетами рашисти заняли Новотошкивськое, которое входит в состав Гирской ВГА", - отметил Гайдай.

За другие населенные пункты общины, сообщил он, продолжаются бои, но тактика у врага такая же - все "сравнивают с землей".

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