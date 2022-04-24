Враг пытается штурмовать Луганщину и продвигаться в Донецкой области.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович доложил об обстановке на востоке Украины на это время.

Об этом шла речь во время брифинга вечером 24 апреля.

По словам Арестовича, главные усилия враг продолжает сосредотачивать на попытке уйти от города Изюм на Харьковщине до городов Славянск и Краматорск Донецкой области, пытается штурмовать Луганщину.

"Усилил атаки на прежнюю линию разграничения в зоне ООС, которую продолжают удерживать наши войска. Пытается совершать штурмовые действия в районе городов Попасная, Рубежное и Северодонецк, но успеха не имеет", - рассказал он.

Арестович также напомнил, что украинские защитники находятся в крайне тяжелой ситуации в Мариуполе.

На мариупольский комбинат "Азовсталь", где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложила российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

Ранее сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты установили контроль над частью населенного пункта Заречное и начали продвижение в направлениях населенных пунктов Орехово и Нижнее на Донбассе.

"Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути к временно оккупированному Крыму", - говорится в сообщении.

Британская разведка констатирует, что несмотря на то, что Россия добилась некоторых территориальных успехов на Донбассе, украинское сопротивление было сильным во всех направлениях и нанесло российским силам значительный ущерб.

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