Обычно операторы дронов работают на относительно безопасном расстоянии от "нуля", но в Авдеевке было не так.

В последней фазе битвы за Авдеевку операторы БПЛА были вынуждены вступать в прямой бой с врагом, хотя обычно "пилоты" работают на определенном расстоянии от линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада, которая прикрывала отступление авдеевского гарнизона.

Отмечается, что операторы дронов поддерживали пехоту с неба в течение всей битвы - разведывали ситуацию на поле боя и непосредственно прикрывали бойцов на земле.

"Бригадные дроны нависали прямо над боевыми столкновениями. В это время бойцы несколько раз попадали в окружение, занимали круговую оборону и давали отпор врагу", - говорится в сообщении.

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Как рассказали в бригаде, во время боев за село Ласточкино позиция операторов БПЛА находилась по другую сторону домов, за которыми шел бой с оккупантами.

"Бойцы заняли выгодные позиции для полетов и несмотря на все до последнего не покидали поселок, чтобы отрабатывать и прикрывать пути, которыми украинские подразделения выходили из Авдеевки", - отметили в 3-й штурмовой.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как писал УНИАН, командующий ВСУ раскрыл важный участок, на котором бушуют две трети боев со всего фронта. По словам Александра Тарнавского, там за сутки войска "Таврии" провели 45 боевых столкновений с оккупантами.

Также мы рассказывали, что в Херсонской области не прекращается контрбатарейная борьба вблизи Крынок. Благодаря огневому поражению по местам дислокации врага, его огневых позициях и тылах, на левом берегу за минувшие сутки уменьшилось на 52 оккупанта, две самоходных артиллерийских установки, шесть пушек, пять БпЛА различных типов, среди которых два "Ланцеты", и 22 единицы автомобильной техники. Также на металлолом пущена лодка и два генератора противника.

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