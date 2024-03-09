За минувшие сутки там было 45 боевых столкновений.

Командующий ВСУ раскрыл важный участок, на котором бушуют две трети боев со всего фронта. Речь идет о Таврическом направлении.

По словам Александра Тарнавского, там в течение суток войска "Таврии" провели 45 боевых столкновений с оккупантами.

"За минувшие сутки в зоне нашей ответственности произошло 45 боевых столкновений - это 2/3 боев всего российско-украинского фронта", - заявил генерал.

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В то же время он уточнил, за сутки Россия нанесла 29 авиаударов, 4 ракетных удара, 98 ударов дронами-камикадзе и совершила 1056 обстрелов в зоне ответственности его войск.

Сейчас Таврическое направление - все еще "сложное" для ВСУ, но контролируемое. Армия Украины работает над уничтожением живой силы и техники оккупантов. Результат за сутки такой, уточнил Тарнавский:

"В живой силе - 346 человек (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике - 61 единица, не считая БпЛА. В частности, это 1 танк, 16 боевых бронемашин, 15 артсистем, 2 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 20 автомобилей и 6 единиц спецтехники. Нейтрализовано средствами РЭБ или сбито 238 БпЛА различных типов".

Также Силы обороны Украины атаковали четыре важных объекта врага, среди которых командный пункт и блиндажи. Кроме этого, среди уничтоженной техники упоминаются:

Станции РЭБ "Гроза", "Житель" и "Леер-3";

машина для минирования;

комплекс видеонаблюдения Муром-М;

3 ударных дрона "Shahed-136", 3 "ланцеты", 1 БпЛА "Суперкам" и тому подобное.

Что известно о "свежих" потерях РФ за 8 марта

Сегодня утром Генштаб уточнил, сколько военных РФ было уничтожено 8 марта (отчеты за боевые сутки всегда публикуют с соответствующим опозданием). Выяснилось, что в международный женский день ликвидировали "красиво число" - 850 человек.

Таким образом общие потери России в Украине пересекли очередную "психологическую" черту - здесь подробнее о достижениях ВСУ.

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