Впервые за 10 дней противник решился направить управляемую авиабомбу с самолета, ударив в центр Херсона по жилой пятиэтажке.

В Херсонской области в зоне боевых действий не прекращается контрбатарейная борьба, российская армия несет потери, но осуществила артиллерийские и минометные обстрелы в районе Крынок.

"Хотя в течение текущих суток враг штурмовых действий не вел, однако, осуществлял артиллерийские и минометные обстрелы в районе Крынок. Наши воины удерживают позиции, осуществляют мероприятия по укреплению и расширению плацдарма на левобережье Днепра", - рассказали в Силах обороны юга Украины.

Благодаря огневому поражению по местам дислокации врага, его огневых позициях и тылах, на левом берегу за минувшие сутки стало меньше на 52 оккупанта, две самоходных артиллерийских установки, шесть пушек, пять БпЛА различных типов, среди которых два "Ланцета", и 22 единицы автомобильной техники. Также на металлолом пущена лодка и два генератора противника.

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Вместе с тем, оккупанты активно проводят аэроразведку, продолжают давление артиллерией, применяют большое количество ударных дронов различных типов. Более того, впервые за 10 дней решились направить управляемую авиабомбу с самолета тактической авиации, ударив в центр Херсона по жилой пятиэтажке, в результате чего пострадал 7-летний ребенок.

В течение боевых суток оккупанты не прекращали террор мирного населения прифронтовых регионов. В частности, применили 41 FPV-дрон, 15 ударных БПЛА типа "Ланцет" и сбросили с БПЛА других модификаций 45 осколочных боеприпасов поражающего действия. В результате таких сбросов погиб гражданский, еще один человек ранен. Во время ударов вражеских дронов поврежден частный дом и два автомобиля.

Кроме того, артиллерией враг 6 раз ударил по Херсону, 4 - по Станиславу, дважды - по Антоновке, Приднепровскому и Качкаровке. Также были обстреляны Ольговка, Белозерка, Софиевка, Приозерное, Садовое, Приднепровское, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Кизомыс, Гавриловка, Велетенское, Милово, Томарино, Михайловка и Казацкое на Херсонщине, акватория Очаковской и территория Куцурубской общин на Николаевщине. Во время артиллерийских обстрелов на Херсонщине ранен гражданский человек, повреждено до полудесятка административных зданий, многоэтажки, три десятка частных домов, медицинское учреждение, припортовая инфраструктура, здание детского сада, два гаража, два газопровода и три гражданских автомобиля. В Куцурубской громаде Николаевщины также поврежден частный сектор села Дмитровка, но к счастью, люди не пострадали.

Еще одна трагедия, которую вызвала российская агрессия, произошла на Херсонщине - в Широкой Балке мужчина во время весенних полевых работ наехал на мину. К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью, тракторист погиб.

Также сообщается, что в Азовском море на боевом дежурстве остается один корабль вражеского флота. В Черном море четвертые сутки дежурство не фиксируется. Российские ракетоносители уже 20 суток подряд находятся в пунктах базирования.

Ситуация на Херсонщине

За предыдущие боевые сутки на левом берегу Днепра, на Херсонщине, благодаря мерам украинских защитников уменьшилось более чем на 60 российских захватчиков. Также агрессор решился на 3 штурма без поддержки бронетехники. Понеся потери, отошел на исходные позиции.

Украинские защитники уничтожили на левобережье реактивную систему залпового огня "Град", 4 пушки, 3 минометы, 14 единиц автомобильной техники, 2 антенны, 4 лодки, вражеский боекомплект к пушке "МСТА-Б".

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