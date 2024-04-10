Президент подчеркнул, что против населения России Украина даже своим оружием не борется.

Ни разу оружие, которое предоставляют Украине партнеры, не использовалось для ударов по территории России. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Дельфийском экономическом форуме через видеовключение, отвечая на вопрос по поводу получения оружия от партнеров и ограничений его использования для ударов по территории России.

Он отметил, что не секрет ни для кого, что есть условия использования западного оружия. Они касаются того, что поставки партнеров не могут использоваться для ударов по территории РФ.

"Я могу подчеркнуть еще раз - ни разу, ни одним западным оружием мы не атаковали и даже не отвечали после российских атак по территории РФ. Это факт. Все что использует Украина после агрессии России по нашей территории производится исключительно Украиной", - подчеркнул президент Украины.

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При этом подчеркнул, что Украина наносит удары исключительно по военным или энергетическим целям страны-агрессора.

"Против населения России Украина даже своим оружием не борется", - добавил Зеленский.

Удары по территории РФ - позиция Украины

В марте 2024 году тогда еще секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Украина ни с кем не будет согласовывать свои удары по территории Российской Федерации, комментируя последние атаки по объектам на территории России. Подчеркнул, что все, что касается военно-промышленного комплекса, того, что питает российскую армию - будет уничтожаться.

В последнее время на российскую территорию были массированные атаки беспилотные летательные аппараты. Под ударом оказываются металлургические и нефтеперерабатывающие заводы.

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