Чтобы Россия дошла до кризисной точки, необходимо уничтожать по 3-4 НПЗ ежемесячно.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что для наступления глобального кризиса нефтепродуктов в России нужно уничтожать 3-4 российских НПЗ ежемесячно. Такое мнение он высказал в эфире "Эспрессо".

"Всего в России есть более 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов. Их общая мощность составляет 330 млн тонн. Из всех этих НПЗ более 70% находятся на европейской части территории России. Украина атаковала 13 НПЗ, 9 из них повреждены... То есть, Украина "помогла" РФ лишиться более 14% всех мощностей собственных НПЗ", - пояснил Омельченко.

Эксперт пояснил, что Россия выпускает более 45 млн тонн бензина, потребляет 38 млн бензина, поэтому уже в стране уже ощущается определенный дефицит нефтепродуктов. В то же время с дизтопливом у них проблем пока нет, поскольку производится более 80 млн тонн, а потребляют 40 млн, отметил эксперт.

Видео дня

"Поэтому не надо питать иллюзий, что сейчас в РФ будет кризис с топливом. Впрочем, чтобы РФ дошла до кризисной точки невозврата, необходимо уничтожать по 3-4 НПЗ ежемесячно. Только при таких условиях в России наступит глобальный кризис по нефтепродуктам", - добавил он.

Удары по российским НПЗ

Ранее представитель НАТО заявил, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, нанесенные украинскими беспилотниками, могли вывести из строя более 15% их мощностей.

Также по информации СМИ, из-за западных санкций российским компаниям сложно отремонтировать оборудование нефтеперерабатывающих заводов, потому что их строили американские и европейские компании, которые не работают в России еще с начала полномасштабного вторжения в Украину. Как отмечают эксперты, если Украина будет поддерживать такой же масштаб и темп этих атак, то Россия не сможет восстанавливать свои НПЗ из-за нехватки деталей, и на внутреннем рынке РФ возникнет дефицит.

Вас также могут заинтересовать новости: