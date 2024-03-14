Мы не будем останавливаться, добавил секретарь СНБО.

Украина ни с кем не будет согласовывать свои удары по территории Российской Федерации, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Так он прокомментировал последние атаки на объекты на территории России. "Если мы добрались уже до Рязани сегодня, то это еще далеко не наш рекорд. Поверьте, дальше будет и мы не будем останавливаться. Более того, ни с кем не будем согласовывать, какие цели будем накрывать в РФ, что касается военно-промышленного комплекса, того, что питает российскую армию - оно все будет уничтожаться", - сказал Данилов в комментарии Радио Свобода.

Говоря о действиях легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона", секретарь СНБО сказал, что те "поехали проголосовать", на что они имеют право как граждане России.

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Как известно, в последнее время российскую территорию массированно атакуют беспилотные летательные аппараты. Под ударом оказываются металлургические и нефтеперерабатывающие заводы.

По данным западных СМИ, только за 12-13 марта была остановлена работа трех НПЗ, которые составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора.

Этой ночью Украина запустила дроны по нефтеперерабатывающим заводам в Рязани, Кстово и Киришах. Также под удар попали авиационная база и военный аэродром в Воронежской области.

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