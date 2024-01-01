Западные партнеры пытались сдержать Украину от операции, перевернувшей ситуацию в Черном море.

Атака украинских морских дронов на порт Новороссийск в августе 2023 года имела огромную важность для возобновления работы "зернового коридора". Однако западные партнеры Украины были недовольны этой атакой, пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что сразу после своего выхода из "зерновой сделки" в июле 2023-го Россия незамедлительно начала активно бить ракетами и дронами по украинским морским портам.

"Украина снова оказалась в морской блокаде. Однако, по данным нашего издания, Киев предвидел такой сценарий и уже имел свой план, как из этой блокады выходить", – пишет УП.

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Как утверждают источники, в июле при участии президента Владимира Зеленского состоялось совещание, на котором были поставлены две ключевые задачи – обеспечить работу зернового коридора и отогнать и по возможности уничтожить все российские корабли-ракетоносцы. Для выполнения первой задачи было решено показать агрессору, что его собственные порты тоже уязвимы.

Для атаки на порт Новороссийска был использован новый морской дрон "Мамай", разработанный СБУ. Он имеет несколько меньшую боевую часть, чем дрон SeaBaby – 450 килограммов. Но благодаря этому он обладает высокой быстроходностью и способен добраться почти до любой точки в Черном море.

Целью "Мамая" стал большой десантный корабль "Оленегорский горняк", который удалось поразить в ночь на 4 августа в порту Новороссийска. Именно туда Россия отвела большую часть своих кораблей, ранее базировавшихся в Крыму.

Через неделю еще один "Мамай" поразил танкер "Sig", который использовался для нужд Минобороны РФ. Как отмечает УП, так Россия получила прямое послание, что удары по портам могут быть обоюдными.

Эксперты подсчитали, что две атаки по новороссийскому порту принесли россиянам убытки в сотни миллионов долларов. Но не только Россия была недовольна атакой, ведь именно через Новороссийск идет легальный экспорт казахской нефти, которую покупают в частности США.

"Игра Украины шла на очень высоких ставках, руководство страны, по данным УП, получало "предостережения" от партнеров на всех уровнях. Но эта игра сработала. Россия ослабила давление, и 10 августа Украина смогла объявить свой собственный, без Москвы, временный морской коридор", – резюмирует УП.

Работа зернового коридора – последние новости

Как писал УНИАН, 17 июля Россия официально отказалась продлять свое участие в так называемой "зерновой сделке", в рамках которой страна-агрессор обязывалась не препятствовать экспорту зерна из Украины. Сразу после этого россияне начали активно бомбить ракетами и дронами-камикадзе украинские морские порты, задействованные в экспорте зерна.

Однако заблокировать экспорт зерна агрессору не удалось. По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, с августа 2023 года через обновленный "зерновой коридор", который работает уже без гарантий России, прошли более 400 судов, которые экспортировали около 13 млн тонн украинской агропродукции.

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