С августа 2023 года через украинский коридор прошло 400 судов.

Экспорт продукции временным коридором, который ввела Украина, в конце декабря составляет около 13 млн тонн, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и сети Х.

Поставки выросли почти вдвое больше, чем в начале месяца (тогда этот показатель достигал 7 млн тонн).

"С августа 2023 года через украинский коридор 400 судов экспортировали около 13 млн тонн продукции в 24 страны", – пишет Кубраков.

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Украинские порты приняли на загрузку 430 судов.

Украинский коридор: что известно

После выхода России из "зернового соглашения" в августе военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили об открытии временного маршрута для экспорта зерна из украинских портов.

В середине августа из Одесского порта вышло первое судно-контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг), которое находилось в Украине с 23 февраля 2022 года. За ним вышли еще четыре суда, которые вынужденно находились в украинских портах.

После этого движение судов по временному морскому пути начал нарастать. За сентябрь через временный маршрут было экспортировано 50 тысяч тонн агропродукции.

На конец октября Украина через временный маршрут экспортировала почти 700 тысяч тонн зерна, преимущественно в Европу и Африку.

4 декабря 2023 года Александр Кубраков заявлял, что с 8 августа более 7 млн тонн грузов было экспортировано из портов "Южный", "Одесса" и "Черноморск", из них почти 5 млн тонн – это продукция украинских аграриев.

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