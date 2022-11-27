По данным генерала, диктатор на самом деле знал о хищениях, но не может признать свою вину в этом.

Российский диктатор продолжает "чистки офицеров" своей армии на фоне поражений в Украине. Он постоянно ищет виновных в необеспечении армии боеприпасами, горючим, одеждой, продовольствием, не признавая своей вины.

Как заявил в эфире "Апостроф TV" бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, "козлов отпущения" ищут среди командования. По данным украинской разведки и оперативных перехватов, без боеприпасов, оружия и даже зимней формы осталась элитная русская морская пехота, не говоря уже о "мобиках", которых отправляют на фронт в полувоенной форме и со старыми автоматами.

Это все свидетельства масштабных хищений во "второй армии мира". По мнению Маломужа, Путин знал о них, но виновных все равно ищет среди офицеров.

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"Путин снова находит виновных на низовом уровне бригад, батальонов, округов и там, соответственно, идут разборки", – сказал Маломуж.

Генерал заметил, что в армии РФ преобладает низкий моральный дух, поскольку хищениями руководит высшее командование. Каждый низший командир получает свою долю.

Ситуация во власти РФ: что известно

Ранее сообщалось, что отступление из Херсона стало очень болезненным событием" для "российских элит", к ним пришло понимание того, что война против Украины проиграна.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в Москве готовятся к возможному государственному перевороту. В РФ боятся, что против кремлевской власти будут использованы СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз.

Историк и политический аналитик Валерий Соловей считает, что секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев пока считается наиболее вероятным претендентом на пост президента Российской Федерации.

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