Он усомнился, что враг сумеет начать наступление.

Российские оккупанты завершают формирование группировки на херсонском направлении, ее задачами может быть поход в сторону Николаева, Кривого Рога или остановка наступательных действий ВСУ в районе трассы Николаев-Херсон (вблизи поселка Посад-Покровское).

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

По его словам, россиян также беспокоят плацдармы ВСУ на берегу реки Ингулец в районе Давидова Брода.

"На той стороне где-то штук 15 БТГ - на правой, на левой в качестве ближних тылов 4-6. Еще есть группировочка чуть-чуть южнее, которая там добирает. В целом на театре [боевых действий] около 30", - рассказал он.

Отвечая на вопрос, достаточно ли этих сил для начала наступления на Николаев, Арестович сообщил, что эти БТГ "битые и дутые".

"Это крепко потрепанные войска, которые не могут похвастаться полным штатом, настроением", - добавил он, подтвердив три успешных удара ВСУ по складам боеприпасов в Херсонской области. Накануне, отметил Арестович, под удар попал Антоновский железнодорожный мост.

По мнению Арестовича, оккупанты, которые находятся на херсонском направлении - "покойники и смертники". "Мне их по-человечески жаль, а по-военному - нет", - сказал он.

Арестович также убежден, что ресурсов для наступления у врага на юге нет. В том числе из-за успешных ударов ВСУ по мостам через Днепр.

Ранее сегодня военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия попытается создать иллюзию массированного наступления на всех направлениях, чтобы принудить Украину к капитуляции.

Напомним, недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия перебрасывает большое количество войск на юг из-за контрнаступления ВСУ. Речь идет о тактических группах ВДВ, которые были размещены на оккупированном Донбассе.