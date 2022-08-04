На Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах 13 населенных пунктов.

Русские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение со ствольной и реактивной артиллерии в районах Харькова, населенных пунктов Лебяжье, Борщовая, Дементеевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки, Карасевка.

"Пытается прорвать оборону наших войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются", - подчеркнули в Генштабе.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Продвижение противника происходит очень медленно. Как сообщал Генштаб утром, враг получил отпор украинских защитников на большинстве направлений.

ВСУ отбили у оккупантов два населенных пункта на Славянском направлении и улучшили свое тактическое положение.

В то же время, по словам полковника СБУ Романа Костенко, ситуация на фронте сложная. Россияне готовятся к наступлениям на многих направлениях и подтягивают силы на юг, плацдарм на правом берегу Днепра для них очень опасен.

Вероятно, Россия будет пытаться наступать в сторону Николаева и Одессы, чтобы забрать больше юга и разорвать свою зависимость от украинской артиллерии.

Тем временем на белорусско-украинской границе спецназовцы Лукашенко проходят проверку боевой готовности.

За все время полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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