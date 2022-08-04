Эксперт усомнился в качестве подготовке российских военных.

Россия попытается создать иллюзию массированного наступления на всех направлениях, чтобы принудить Украину к капитуляции.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Грохот будет сумасшедший, – заявил он. – Они думают. что мы испугаемся".

Жданов уверен, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины есть свой замысел по поводу отражения этих попыток наступления.

При этом эксперт усомнился в качестве подготовке российских военных, в частности десантников, которых РФ по-прежнему считает своими наиболее боеспособными частями.

"Они на них полагаются… думают, что они будут проламывать нашу оборону. Но это уже не те десантники, которые были в феврале или марте. Личный состав уже обновился во всех десантных... Мы разгромили все десантные батальонно-тактические группы. Все до единой. Они все практически на 100% обновили личный состав. Это не те десантники, которых готовили годами, и они умели бегать, прыгать и все остальное. Это практически молодняк, который набрали сейчас по контракту. Подготовка у них намного хуже".

"Но их собрали, как самые лучше. Тогда что говорить о подготовке остальных войск?" – добавил Жданов.

Поэтому эксперт уверен, что это будет лишь иллюзия масштабного наступления.

Напомним, Олег Жданов заявил, что Вооруженным силам Украины, вероятно, придется несколько повременить с контрнаступлением по причине малых объемов поставок Западом оружия. При этом он оценил угрозу прорыва и наступления российских войск на Кривой Рог, Запорожье и Николаев.

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