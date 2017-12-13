Сутки в АТО: боевики били из минометов, в районе шахты Бутовка стрелял танк

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, погибших среди украинских бойцов нет. Об этом сообщает штаб АТО на странице в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения, в частности минометы, танки и тяжелую артиллерию", – говорится в сообщении.

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На Луганском направлении в вечернее время боевики обстреляли из артиллерии калибра 152-мм подступы к Врубовке. А из 82-мм минометов вели огонь по защитникам Новоалександровки и Попасной.

На Донецком направлении в послеобеденную пору противник выпустил полтора десятка артиллерийских снарядов калибра 122-мм по оборонным укреплениям между Водяным и Талаковкой. В вечернее время незаконные вооруженные формирования вели огонь из 120-мм минометов по защитникам Павлополя, Водяного и Опытного. Вблизи Авдеевки противник применил минометы 82-го калибра, а в районе шахты Бутовка стрелял танк.

Кроме того, неподалеку Каменки и Новотроицкого боевики нарушали перемирие из гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, обмен пленными между Украиной и "ЛДНР" может состояться до 25 декабря. Окончательные списки будут утверждены 20 декабря - в этот день пройдет последнее в 2017 году заседание контактной группы в Минске.