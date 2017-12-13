Обмен пленными между Украиной и "ЛДНР" может состояться до 25 декабря - РосСМИ

Обмен пленными между Украиной и боевиками "ЛДНР" должен состояться до 25 декабря.

Об этом пишет российское издание "Известия" со ссылкой на источники в минской контактной группе и в российских дипломатических кругах.

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По информации издания, окончательные списки будут утверждены 20 декабря - в этот день пройдет последнее в 2017 году заседание контактной группы в Минске. Речь идет о 74 украинских и 306 пленных из списка боевиков.

При этом пока остается неясной судьба около 30 заключенных, которые, по заверениям Киева, не хотят возвращаться в Донецк и Луганск.

"К этим людям, в желании которых остаться в Украине сомневаются на Донбассе, украинская сторона предлагает отправить независимых экспертов, чтобы те подтвердили их намерения. Это правильный и разумный ход", - заявил один из источников российского издания.

По сообщениям собеседников издания, Киев серьезно настроен решить вопрос обмена пленными до указанной даты.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, в состав которой входят представители Украины, России, ОБСЕ и контролируемых Россией боевиков, вскоре планирует согласовать сроки, процедуру и дату обмена заложниками.

Ранее лидер движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук, который является одним из представителей Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ, заявил, что украинская сторона настроена до рождественских и новогодних праздников осуществить первый этап обмена пленными по формуле "306 на 74" .