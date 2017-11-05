Сутки в АТО: 25 обстрелов, один украинский военный травмирован

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский военный получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжают огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения, при этом изредка применяя минометы различных калибров.

Читайте такжеЖебривский назвал места дислокации регулярных российских войск на Донбассе

На Луганском направлении противник бил из 120-миллиметровых минометов недалеко от Новоалександровки. А минометы калибра 82 миллиметра боевики применяли у Новотошковского и Крымского. Кроме того, днем в результате обстрела пророссийскими наемниками вблизи Новозвановки получил боевую травму один украинский военный.

На подступах к Донецку, вечером и ночью оккупанты трижды обстреливали укрепления сил АТО из пехотного вооружения и минометов у Зайцевого. А вооружение БМП применяли неподалеку Попасной.

На Приморском направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия врага оказались позиции украинской армии в окрестностях Старогнатовки и Павлополь.

В ответ Вооруженные Силы Украины 17 раз применяли оружие на поражение противника.

Как сообщал УНИАН, террористов в зоне АТО гибнет почти втрое больше, чем украинских бойцов.