Террористов в зоне АТО гибнет почти втрое больше, чем украинских бойцов – Жебривский

18:50, 04 ноября 2017
Война
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Председатель ВЦА отметил, что такое соотношение существует благодаря адекватному ответу украинских военнослужащих на обстрелы.

Иллюстрация REUTERS

Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Depo.ua со ссылкой на "5 канал".

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Орков погибает в 2,8 раз больше, чем сегодня гибнет наших воинов", – сказал он.

"По "двухсотым", поскольку не всех погибших отправляют на российскую землю, мы ничего не отследим, а вот то, что разными средствами и методиками из нескольких источников поступает информация, то погибших на той стороне гораздо больше. За это наши ребята реально адекватный ответ дают", – отметил председатель Донецкой ВЦА.

Как сообщал УНИАН, ранее Жебривский назвал места дислокации регулярных российских войск на Донбассе.

В частности, он отметил, что подразделения регулярных войск Российской Федерации дислоцируются в Снежном, Донецке и Луганске.

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Теги: #потери боевиков#потери боевиков на Донбассе