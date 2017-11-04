Террористов в зоне АТО гибнет почти втрое больше, чем украинских бойцов – Жебривский

Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Depo.ua со ссылкой на "5 канал".

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Орков погибает в 2,8 раз больше, чем сегодня гибнет наших воинов", – сказал он.

"По "двухсотым", поскольку не всех погибших отправляют на российскую землю, мы ничего не отследим, а вот то, что разными средствами и методиками из нескольких источников поступает информация, то погибших на той стороне гораздо больше. За это наши ребята реально адекватный ответ дают", – отметил председатель Донецкой ВЦА.

Как сообщал УНИАН, ранее Жебривский назвал места дислокации регулярных российских войск на Донбассе.

В частности, он отметил, что подразделения регулярных войск Российской Федерации дислоцируются в Снежном, Донецке и Луганске.