Военные раскрыли ложь России об Агееве, захваченном в плен на Донбассе (фото)

Министерство обороны РФ заявляет, что плененный разведчиками 93-й ОМБр российский контрактник Виктор Агеев был уволен в запас.

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"Однако привычный и самый действенный инструмент в России - ложь - дал сбой в этот раз. На второй странице военного билета пленного Агеева нет ни записи об увольнении, ни соответствующей печати", - говорится в сообщении 93-й ОМБр на ее странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, российский контрактник Агеев был задержан украинскими военными в составе ДРГ боевиков, которая была обезврежена 24 июня под Желобком Луганской области. Мать Агеева, его друзья и бывшие товарищи по службе подтвердили журналистам, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин в прошлом году "уволился в запас".