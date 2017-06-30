В Кремле предложили не верить заявлениям матери пленного россиянина Агеева о том, что ее сын военный РФ

В Кремле заявили, что надо «прислушиваться» к Минобороны РФ о том, что Виктор Агеев не российский военный, а не к его матери, заявляющей обратное.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что эта тема имеет какое-то отношения к встрече с Трампом. Что касается этих утверждений я приглашаю вас все таки прислушиваться к заявлением Минобороны и если есть какие-то вопросы прояснять там», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, является ли пленение Агеева перед встречей с Трампом доказательством российского присутствия на Донбассе, так как его мать заявила, что ее сын российский контрактник-спецназовец.

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Он добавил, что по дипломатическим каналам защищают законные юридические интересы российских граждан за рубежом.

«В ежедневной своей деятельности Кремль этим не занимается, но никаких сомнений быть не должно – все, что законном предписывается по защите интересов будет реализовано», - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном обмене Агеева.

Как сообщал УНИАН,российский контрактник Агеев был задержан украинскими военными в составе ДРГ боевиков, которая была обезврежена 24 июня под Желобком Луганской области.

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Разведчик Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ЗСУ и разведгруппы боевиков «ЛНР».

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Виктор Агеев в прошлом году «уволился в запас».

«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в ВС РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на второй странице военного билета Агеева «имеется запись, что он уволен в запас в мае 2016 года».

«В военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в ВС РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», - добавили в Минобороны РФ.