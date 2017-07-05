Задержанный на Донбассе российский военный Агеев находится в СИЗО в Старобельске – СМИ

Российский военный Виктор Агеев, который воевал на Донбассе на стороне боевиков самоназванной «ЛНР» и попал в плен под поселком Желобок Луганской области, сейчас находится в СИЗО в Старобельске.

Об этом сообщает "Громадське ТБ".

Агееву и трем другим боевикам, которые вместе с ним попали в плен, избрана мера пресечения по статье «террористический акт». Это уроженцы Северодонецка Даниил Гладков и Андрей Стоянов, а также луганчанин Богдан Венгер.

Так, в письменном отказе Агеева предоставить интервью журналистам "Громадського" указывается статья 258-3 Уголовного кодекса Украины «Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней».

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Кроме того, в СИЗО, комментируя информацию о его возможном ранении во время плена, сообщили, что со здоровьем Агеева все в порядке.

Дело расследует следственный отдел управления СБУ в Луганской области, а процессуальное руководство осуществляет Военная прокуратура Украины, сообщил Главный военный прокурор Анатолий Матиос. Все четверо арестованы без права внесения залога.

Как сообщал УНИАН, российский контрактник Агеев был задержан украинскими военными в составе ДРГ боевиков, которая была обезврежена 24 июня под Желобком Луганской области. Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.