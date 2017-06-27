Взорванный в Киеве полковник ГУР руководил охраной Вороненкова - СМИ

Воинская часть, которой руководил погибший в результате взрыва в Киеве Максим Шаповал, среди прочего занималась охраной экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.

По словам собеседника, помимо своей основной задачи, также подчиненные Шаповала осуществляли охрану.

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"Охранник Вороненкова, который убил киллера – был из боевых разведчиков и несколько раз служил в АТО", - сказал собеседник. В то же время собеседники не считают это основной версией убийства Шаповала.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва автомобиля сегодня в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал.

По факту взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева открыто уголовное производство по статье о теракте.

Гибель Шаповала будет расследовать Главная военная прокуратура.