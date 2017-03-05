В "ЛНР" думают, что владельцы у "отжатых" предприятий не изменятся

Об этом заявил один из представителей "ЛНР" на Минских переговорах Владислав Дейнего, передает один из ресурсов террористов.

"Что касается собственника, то этот вопрос не затрагивается, собственник остается тот же, который значится в нынешних реестрах, и смена собственника не предполагается", - рассказал он.

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Как сообщал УНИАН, 27 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" заявили, что требуют до 1 марта снять блокаду активистами оккупированных территорий. По их словам, если блокада не будет снята, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Боевики объявили, что перестроят все производственные процессы и ориентируют их на рынки России и других стран.

В среду, 1 марта, боевики заявили о "национализации" украинских предприятий, расположенных на оккупированном Донбассе.