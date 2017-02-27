Главари "Л/ДНР" угрожают отобрать украинские предприятия из-за блокады

В противном случае главари "ДНР" и "ЛНР" "грозятся" ввести "внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять уголь Украине", передает один из сайтов боевиков.

"Если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в "ДНР" и "ЛНР". Мы перестанем поставлять уголь в Украину", - говорится в сообщении ресурса террористов.

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Как сообщал УНИАН, в конце января ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля были полностью прекращены. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей минимум 9 областей страны.