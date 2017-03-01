"ДНР" и "ЛНР" заявили о "национализации" украинских предприятий, расположенных на оккупированном Донбассе

Данное решение было принято главарями самопровозглашенных республик из-за блокады оккупированного Донбасса, передает ТАСС.

"Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем "внешнее управление" на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в "ДНР" и "ЛНР", - говорится в опубликованном совместном заявлении Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

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Отмечается, что для контроля за "переходом" предприятий украинской юрисдикции под так называемое управление в "ДНР" и "ЛНР" созданы "специальные штабы".

Как сообщал УНИАН, 27 февраля главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» заявили, что требуют до 1 марта снять блокаду активистами оккупированных территорий.

По их словам, если блокада не будет снята, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Боевики объявили, что перестроят все производственные процессы и ориентируют их на рынки России и других стран.