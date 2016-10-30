Боевики за сутки 53 раза обстреляли позиции украинских военных

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО.

На Мариупольском направлении состоялось 28 обстрелов. По защитникам Широкино, Лебединского, Талаковки, Гнутового и Водяного враг применял минометы калибра 120 мм, а вблизи Красногоровки и Троицкого - минометы калибра 82мм и ствольную артиллерию 122 калибра. В районах Старогнатовки и Марьинки обстрелы продолжались с пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия.

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На Донецком направлении зафиксировано 15 случаев открытия огня. В районах Верхнеторецка и Светлодарска укрепления сил АТО подверглись обстрелам из пулеметов и стрелкового оружия, а в Артемовом – из минометов 120 калибра. В направлении Авдеевки, кроме минометов обоих калибров, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия оккупанты использовали ствольную артиллериию калибра 122мм.

На Луганском направлении состоялось 10 вооруженных провокаций. Вблизи Станицы Луганской против украинских воинов враг вел огонь из стрелкового оружия, в Богуславском - из гранатометов различных систем и пулеметов, а в Новозвановке кроме стрелкового оружия и гранатометов боевики неоднократно применяли минометы калибра 82мм.