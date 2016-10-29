Боевики сегодня 32 раза обстреляли позиции сил АТО – штаб

В районе проведения антитеррористической операции на Донбассе с полуночи и до 18:00 субботы, 29 октября, зафиксировано 32 случая открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины со стороны оккупационных войск.

Читайте такжеНа Луганщине мобильная группа ГФС попала под обстрел боевиков – 3 раненых

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении произошло 17 обстрелов. В районе Марьинки обстрелы продолжались из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра. По защитникам Лебединского, Талаковки, Широкино, Гнутово и Водяного террористы применяли минометы калибра 120 мм, а вблизи Красногоровки и Троицкого - минометы калибра 82 мм и ствольную артиллерию калибра 122 мм.

На Донецком направлении, отмечает пресс-центр штаба АТО, зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций. В частности, в Светлодарске укрепления воинских частей боевики обстреляли из пулеметов и стрелкового оружия, в Артемово – из минометов калибра 120 мм. В районе Авдеевки оккупанты применяли против ВСУ ствольную артиллерию калибра 122 мм, минометы обоих калибров, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие.

На Луганском направлении произошло шесть вооруженных провокаций. «Против сил АТО в Богуславском враг вел огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в Новозвановке, кроме стрелкового оружия и гранатометов, боевики неоднократно применяли минометы калибра 82 мм», - говорится в сообщении.