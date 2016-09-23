В ОБСЕ заявили, что боевики "ДНР" угрожали наблюдателям задержанием и наручниками

Об этом миссия ОБСЕ сообщает в Twitter.

”Вооруженные члены ”ДНР” угрожали "задержать" и надеть наручники на наблюдателей СММ возле Старомихайловки. СММ ОБСЕ готова и в состоянии наблюдать, но была лишена возможности”, - заявили в миссии.

Кроме того, наблюдатели сообщили, что СММ не разрешили без сопровождения боевиков ”ДНР” проследовать между Белой Каменкой и Новоласпой.

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Также миссия заявила, что представители Вооруженных сил Украины на блокпосту в Богдановке не позволили провести наблюдение местности. ”Нет гарантий безопасности (из-за возможного минирования) - нарушение мандата СММ и Минских соглашений”, - заявили в миссии.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг призвал все стороны на Донбассе немедленно устранить имеющиеся препятствия в населенных пунктах Петровское и Золотое для получения возможности осуществлять наблюдение за выполнением согласованного Трехсторонней контактной группой в Минске Рамочного соглашения о разведении сил и средств на Донбассе.