ОБСЕ требует допустить наблюдателей в район Петровского и Золотого

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал сегодня на брифинге в Киеве.

Наблюдатели уже находятся на востоке Украины и готовы выполнять свои обязанности по наблюдению за ситуацией в Станице Луганской, Золотом и Петровском, но все стороны должны выполнить свои обязанности - предоставить миссии ОБСЕ беспрепятственный доступ и развести силы.

Читайте такжеБоевики на Донбассе ездят на авто с флагами РФ - ОБСЕ

"Предоставьте нам доступ, в котором мы нуждаемся, и разведите ваши силы и технику сейчас", - подчеркнул Хуг.

При этом он пояснил, что наблюдатели ОБСЕ смогут подтвердить выполнение Рамочного решения об отводе сил только, если "стороны позволят им это сделать".

"Без проверки (контроля за выполнением сторонами положений Рамочного решения о разведении - УНИАН) указанное соглашение не будет работать", - заявил Хуг.

При этом, по его словам, в тот самый день, когда Рамочное соглашение было подписано в Минске, патрули СММ были лишены возможности свободно передвигаться в Петровском и Золотом.

В связи с этим первый заместитель председателя СММ призвал стороны убрать с дорог заградительные бетонные блоки в тех районах указанных пунктов, где стороны должны отвести силы. "Бетонные блоки должны быть убраны незамедлительно", - заявил Хуг.

Кроме того, он обратил внимание, что дальше за пределами этих препятствий дорога сильно заминирована. Он призвал все стороны немедленно разминировать дороги доступа к Золотому и Петровскому.

"Вооруженные силы и группировки на местах, которые расположены вблизи этих районов, должны быть незамедлительно проинформированы, что там не должно быть ограничений в передвижении патрулей СММ", - подчеркнул Хуг.

По его словам, наблюдателей СММ останавливали в указанных пунктах с обеих сторон линии столкновения. Он напомнил, что в целом подавляющее число ограничений в передвижении возникает в районах, которые не подконтрольны правительству Украины.

"Если бетонные блоки, если мины не будут убраны, наши наблюдатели не смогут поехать в эти районы", - добавил Хуг.

При этом он выразил надежду, что подписание Рамочного решения станет началом более широкого процесса. "Если стороны честно выполнят это соглашение, тогда разведение сил может распространиться на другие районы, и в частности на все горячие точки (вдоль линии столкновения - УНИАН)", - сказал Хуг.

Представитель мониторинговой миссии отметил, что в тех районах, где стороны близко размещали свои силы друг возле друга, всегда непременно накалялась ситуация, и именно поэтому необходимо срочно развести силы на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, Рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток.

Разведение сил и средств выполняется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.