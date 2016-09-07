МИД отреагировал на военные учения России на оккупированных территориях

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел в связи с проведением Россией масштабных военных учений "Кавказ-2016".

Отмечается, что в Украине глубоко обеспокоены по поводу проведения на оккупированных территориях и на границе Украины военных учений "Кавказ-2016".

"Масштабное наращивание межвидовой группировки войск на оккупированных территориях и на границе Украины, ее приведение в наивысшую боевую готовность свидетельствует о росте непосредственной военной угрозы для Украины", - говорится в комментарии.

В МИД подчеркнули, что под видом внезапной проверки боевой готовности вооруженных сил РФ 25-31 августа, которая фактически стала начальным этапом “Кавказ-2016”, Россия сосредоточила на юго-западном направлении группировку численностью около 100 тысяч военных (в том числе около 41 тысячи вблизи границ Украины), свыше 2,5 тысячи единиц боевой техники, 60 кораблей, 400 самолетов и вертолетов. Свыше 11 тысяч военнослужащих были переброшены в Южный военный округ из других округов России.

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"Обращает внимание, что в своей военной доктрине Россия определяет подобные шаги, а именно развертывание (наращивание) иностранным государством военных контингентов на сопредельных с РФ территориях, в том числе для политического и военного давления, как одну из основных внешних военных угроз", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД Украины напомнили, что провокационные действия государства-агрессора происходят на фоне блокирования Россией Минского процесса, невыполнения ею положений Минских договоренностей в части безопасности и эскалации на Донбассе.

"Откровенно провокационный характер действий РФ сводит на нет международные усилия по стабилизации ситуации на Донбассе, угрожает региональной стабильности", - добавили в ведомстве.

Кроме того, как отметили в МИДе, "обращает на себя внимание", что на фоне учений "Кавказ-2016" в период 5-9 сентября проводятся командно-штабные учения так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов российских оккупационных войск на Донбассе.

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"В течение последнего времени такая практика приобрела устойчивый характер, поскольку все мероприятия оперативной и боевой подготовки указанных корпусов проходят в единой системе вооруженных сил России и под контролем представителей Генерального штаба и Южного военного округа России", - говорится в заявлении.

В связи с этим Украина призывает РФ прекратить провокационное наращивание военного присутствия на оккупированных территориях и на границе с Украиной и обеспечить шаги по снижению напряжения.

Также МИД призывает международное сообщество и партнеров Украины принять меры для того, чтобы побудить Россию отказаться от провокаций и действий, направленных на разрушение глобальной и региональной безопасности.