В России заявили о возбуждении очередного дела против Украины за "геноцид" жителей "ДНР"
В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении очередного уголовного дела против военного руководства Украины за якобы «геноцид» русскоязычных лиц на территории так называемой «ДНР».
Об этом сообщается на сайте СК РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Владимира Маркина.
Согласно заявлению, в частности, возбуждено очередное уголовное дело по факту якобы «геноцида национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних, проживающих на территории самопровозглашенной «Донецкой народной республики».
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«Фигурантами этого дела являются как бывшие, так и нынешние должностные лица Министерства обороны и Национальной гвардии Украины. В их числе министр обороны Степан Полторак, начальник Генерального штаба Министерства обороны Украины Виктор Муженко, бывший командир Сухопутных войск Анатолий Пушняков, нынешний командир Сухопутных войск Сергей Попко, командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров», - отмечает Маркин.
Как сообщал УНИАН, 24 августа в Следственном комитете РФ уже заявляли о возбуждении уголовного дела против военного руководства Украины за якобы нарушение режима прекращения огня на линии разграничения с оккупированным Россией Донбассом.
30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».
8 августа 2016 г. Генпрокуратура Украинысообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях. Все 18 подозреваемых объявлены в розыск, готовится представление в суд об их задержании. Подозрения выписаны, в частности, советнику президента РФ Сергею Глазьеву, министру обороны РФ Сергею Шойгу, заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову, начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.