В России заявили о возбуждении очередного дела против Украины за "геноцид" жителей "ДНР"

Об этом сообщается на сайте СК РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Владимира Маркина.

Согласно заявлению, в частности, возбуждено очередное уголовное дело по факту якобы «геноцида национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних, проживающих на территории самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

Читайте такжеПремьер Чехии заверил, что у "ЛНР" и "ДНР" не будет дипломатических миссий в стране

«Фигурантами этого дела являются как бывшие, так и нынешние должностные лица Министерства обороны и Национальной гвардии Украины. В их числе министр обороны Степан Полторак, начальник Генерального штаба Министерства обороны Украины Виктор Муженко, бывший командир Сухопутных войск Анатолий Пушняков, нынешний командир Сухопутных войск Сергей Попко, командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров», - отмечает Маркин.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в Следственном комитете РФ уже заявляли о возбуждении уголовного дела против военного руководства Украины за якобы нарушение режима прекращения огня на линии разграничения с оккупированным Россией Донбассом.

30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

8 августа 2016 г. Генпрокуратура Украинысообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях. Все 18 подозреваемых объявлены в розыск, готовится представление в суд об их задержании. Подозрения выписаны, в частности, советнику президента РФ Сергею Глазьеву, министру обороны РФ Сергею Шойгу, заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову, начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.