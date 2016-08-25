За сутки зафиксированы сильнейшие обстрелы со времен битвы за Дебальцево, ранены трое бойцов АТО
За минувшие сутки трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, но трое наших бойцов были ранены", - сказал Мотузяник.
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По его словам, в День независимости Украины на Донбассе было зафиксировано дальнейшее обострение обстановки по всей линии разграничения.
"Сейчас можно с уверенностью сказать, что вчерашние танковые, минометные и артиллерийские обстрелы со стороны противника были сильнейшими со времен битвы за Дебальцево", - подчеркнул Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, штаб АТО зафиксировал за сутки 85 обстрелов, в частности из тяжелой артиллерии калибра 152 мм.